Страна поднялась с последнего места в мировом рейтинге финансовой грамотности. Почти 80% украинцев разбираются в финансовых продуктах, сообщает UBR.

Украинцы улучшили показатели финансовой грамотности за три года – общий индекс вырос с 11,6 в 2018-м до 12,3 в 2021 году. Теперь Украина обогнала в мировом рейтинге такие страны, как Италия, Грузия, Румыния и Черногория.

Об этом свидетельствуют результаты опроса более 2000 украинцев в рамках проекта USAID по методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Отмечается, что страна поднялась с последнего места, которое разделяла с Польшей в 2018 году. Это стало значительным достижением, поскольку результаты других стран, по данным ОЭСР, остались на прежних уровнях.

По данным опроса, 79% украинцев знают как минимум о 5 финансовых продуктах. При этом только 57% респондентов покупали их в течение последних двух лет, что пока ниже среднего показателя по странам ОЭСР.

В то же время результаты исследования показали, что самый низкий уровень финансовой грамотности наблюдается в возрастных группах 18-24 года и 60+лет.

Также показатель финансовой грамотности напрямую зависит от уровней дохода и образования, количества личных сбережений. Примечательно, что результаты жителей городов значительно выше результатов жителей сельской местности. Похожий разрыв характерен для пользователей и непользователей технологий.

В USAID считают, что результаты 2021 года говорят об увеличении количества потенциальных клиентов для финансовых учреждений Украины.