Кремль исключил тему Крыма на саммите с Зеленским

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался о возможности обсуждения деоккупации Крыма во время личной встречи президентов Украины и России. Песков подчеркнул, что для Кремля такого вопроса не существует, сообщает РБК-Украина.

"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует" , - ответил Песков на вопрос, готова ли Россия обсуждать вопрос Крыма с Украиной.

Проведение переговоров с глазу на глаз было инициативой президента Украины Владимира Зеленского. Он хочет обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос деоккупации Крыма и урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что окружение Путина против формата с глаза на глаз, потому что переговоры могут закончиться неожиданным для России результатом.

В то же время российские СМИ сообщают, что Путин на встрече с Зеленским хочет договориться о снятии санкций и навязать диалог с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".