Владимир Зеленский рассказал, где будет учиться его дочь, которая в следующем году будет поступать в высшее учебное заведение. По словам президента Украины, Александра продолжит учебу в нашей стране, сообщает РБК-Украина.

Об этом глава государства рассказал Кате Осадчей в программе "Світське життя".

"Только здесь. Потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание, и у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей очень непросто. Потому что если бы она училась за границей, то она могла бы учиться без охраны" , - заявил Зеленский.

Он также рассказал, что Александра уже выбрала себе будущую профессию и хочет изучать международную экономику. При этом Зеленский отметил, что, зная характер дочери, не исключено, что она еще изменит свое решение.

Напомним, фракция "Слуга народа" бурно завершила свое заседание в Трускавце, на котором раздала награды в необычных номинациях. Интересно, что вечеринку открыл руководитель "Слуги народа" Давид Арахамия, заняв место за диджейским пультом.