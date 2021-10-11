Курс валют НБУ на 11 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 11 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 10 октября, достиг уровня 26.35 за 1 доллар.

Евро подорожал на 4 коп до 30.48 за 1 евро.

Курс рубля остается стабильным на уровне 3.66 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 10 октября 2021 года.

Фунт стерлингов подорожал на 9 коп до 35.90 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 28.40 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 10 октября 2021 года.

Польский злотый подешевел на 9 коп до 6.60 за 1 польский злотый.