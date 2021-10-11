Курс валют НБУ на 11 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 11 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 10 октября, достиг уровня 26.35 за 1 доллар.
Евро подорожал на 4 коп до 30.48 за 1 евро.
Курс рубля остается стабильным на уровне 3.66 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 10 октября 2021 года.
Фунт стерлингов подорожал на 9 коп до 35.90 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 28.40 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 10 октября 2021 года.
Польский злотый подешевел на 9 коп до 6.60 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.351500
|EUR
|Евро
|30.476800
|RUB
|Рубль
|0.366170
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.898600
|CHF
|Швейцарский франк
|28.402100
|PLN
|Польский злотый
|6.603900