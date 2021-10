Дуэйн Джонсон, Иглесиас, Бекхэм: фото известных в мире отцов

На красных дорожках или на сцене звезды, как правило, харизматичные и в "образе", который хотят показать зрителям. Они в изысканных костюмах позируют перед камерами, гордясь собственными достижениями. Дома они возвращаются к рутинной жизни со своими ценностями и яркими моментами. В соцсетях знаменитости часто на собственном примере показывают, как стать заботливымы папами, сообщает Обозреватель.

Снимки на их Instagram-страницах прекрасно передают "волшебные трансформации" в повседневной жизни. Далее трогательные фотографии звездных пап.

1. Энрике Иглесиас

Личную жизнь певец и его жена практически не афишируют. Супруги решились на отцовство спустя 16 лет с момента, когда начали встречаться. В конце декабря 2017 года Энрике опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок с одним из малышей-близнецов. Позже, в 2020 году, пара снова стала родителями. На этот раз девочки по имени Маша.

Энрике Иглесиас наслаждается отцовством. Источник: instagram.com/enriqueiglesias

2. Принц Уильям

Принц Уэльский вместе со своей женой Кейт Миддлтон воспитывают у своих детей манеры настоящей аристократии. Пара запрещает пользоваться планшетом, капризничать и проявлять агрессию. Но это не значит, что у детей строгое детство. Иногда родители все же позволяют им играть. И даже публикуют эмоциональные снимки в Instagram.

Принц Уильям играет с детьми. Источник: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

3. Дэвид Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм – успешные звезды и одна из лучших семейных селебрити-пар. Они довольно строго воспитывают троих сыновей и одну дочь. Но всегда помнят о соблюдении баланса: время от времени позволяют немного покапризничать и поиграть.

Дэвид Бекхэм с детьми. Источник: instagram.com/davidbeckham

4. Марк Цукерберг

Марк и его жена Присцилла воспитывают двоих детей. Судя по фото в Instagram американского программиста, заботиться о малышах ему нравится не меньше, чем заниматься бизнес-стратегиями.

Марк Цукерберг с детьми. Источник: instagram.com/zuck

5. Джастин Тимберлейк

В одном из интервью Джастин признался, что рождение сына изменило его жизнь почти на 100%. Даже на написание одной из самых известных песен "Can not Stop the Feeling" певца вдохновил именно малыш. Звездный папа хотел, чтобы его сыну понравилась драйвовая мелодия и зажигательный текст. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей: летом 2020 года Джастин и Джессика во второй раз стали родителями.

Джастина Тимберлейка дети вдохновляют на творчество. Источник: instagram.com/justintimberlake

6. Крис Хемсворт

Крис, он же экранный "Тор" – многодетный папа. Воспитывает близнецов и дочь. Австралиец находит время на развлечения со своими малышами: танцует, водит на серфинг, рыбалку и так далее. Он часто радует подписчиков в Instagram подробностями семейной жизни.

Крис Хемсворт обожает отцовство. Источник: instagram.com/chrishemsworth

7.  Дуэйн Джонсон

Дуэйн – отец троих детей. Старшая дочь уже совершеннолетняя и решила, как и папа, заниматься реслингом. Несмотря на насыщенные графики, актер все же успевает заниматься развитием и развлечениями младших дочерей. Судя по Instagram -странице "Скалы", многодетный папа абсолютно счастлив.