Врач назвал, какая диета признана лучшей при лишнем весе и гипертонии

DASH-диета, разработанная для гипертоников, помогает активно худеть, снизить вредный холестерин, а также уменьшить воспалительные процессы в тканях, сообщает Сегодня.

Цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, нежирное мясо, рыба и молочные продукты: все это обязательно должно быть в рационе желающих вернуть свой вес в норму. Результаты исследования влияния DASH-диеты на людей с метаболическим синдромом, то есть гипертонией, лишним весом, повышенным уровнем сахара в крови и т.д. опубликованы в журнале Nutrients.

DASH-диета – что это вообще такое?

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension — диетологический подход к лечению гипертонии) — этот режим питания был разработан специально для людей со стойко повышенным давлением, то есть артериальной гипертензией (гипертонией).

Позже стало известно, что такой тип питания помогает снизить в крови содержание вредного холестерина, предотвратить развитие инсульта и сердечной недостаточности, нормализует вес. Также DASH-диета признана одной из лучших диет для профилактики сахарного диабета.

То есть, все выше пересиленные отклонения входят в метаболический синдром, который наблюдается у людей с лишним весом и ожирением. К развитию этого синдрома у такого большого количества людей привело то, что в течение последних десятилетий население придерживалось "нездоровой диеты".

То есть люди ели мало фруктов, овощей, семян и рыбы, зато много – красного мяса, полуфабрикатов, насыщенных жиров и сахаров во всех формах.

Какие же продукты рекомендует DASH-диета

Этот тип питания сложно назвать именно диетой, поскольку резкого ограничения продуктов здесь нет, весь рацион продуман и сбалансирован. Так, в первую очередь DASH-диета предусматривает ограничение соли и животных жиров. Добровольцы, которых "посадили" на DASH-диету, употребляли в день 2000 ккал.