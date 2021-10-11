Франция обыграла Испанию и стала победителем Лиги наций

Сборная Франции победила испанскую команду в финальном матче Лиги наций. Встреча, прошедшая в Милане, закончилась со счетом 2:1, сообщает Мир 24.

Первый гол в игре на 64-й минуте забил испанец Микель Оярсабаль. Затем сравнять счет Франции на 66-й минуте помог Карим Бензема. А победу на 80-й минуте матча обеспечил французский игрок Килиан Мбаппе.

Третье место в Лиге наций заняла сборная Италии, которая победила в Турине Бельгию со счетом 2:1.