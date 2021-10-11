Дело Шеремета могут отправить на новое рассмотрение
Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета могут отправить на новое рассмотрение. Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что для этого нужно, сообщает РБК-Украина.
По его словам, на сегодняшний момент дело действительно за судом.
"Соответственно, в зависимости от результата, будут применены механизмы, предусмотренные УПК. Или речь идет об определении меры наказания и его отбывании, или об оправдательном приговоре и начале тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба", - заявил Енин.
Он также сообщил, что Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает возможность принятия того или иного решения как судом первой инстанции, второй или Верховным судом.
"В том числе и отправить дело на новое рассмотрение", - добавил он.
Автор: Владислав Красинский