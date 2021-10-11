Малиновский впервые прокомментировал скандал с Петраков

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал итальянским СМИ конфликт с исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александром Петраков, сообщает 24 Канал.

Малиновский назвал преувеличенным его конфликт с тренером сборной Украины. Руслан заявляет о готовности вернуться в национальную команду.

"Из этого сделали больше, чем было на самом деле. В сентябре у меня были разногласия во взглядах с тренером сборной: когда партнерам по Шахтеру и Динамо позволили досрочно вернуться к тренировкам с клубами, я попросил сделать то же самое, и мне дали добро", - заявил игрок.

"Я всегда готов вернуться в сборную: произойдет ли это - решит тренер", - заявил Малиновский.

Что известно о ситуации Малиновского в сборной Украины