Малиновский впервые прокомментировал скандал с Петраков
Хавбек Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал итальянским СМИ конфликт с исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александром Петраков, сообщает 24 Канал.
Малиновский назвал преувеличенным его конфликт с тренером сборной Украины. Руслан заявляет о готовности вернуться в национальную команду.
"Из этого сделали больше, чем было на самом деле. В сентябре у меня были разногласия во взглядах с тренером сборной: когда партнерам по Шахтеру и Динамо позволили досрочно вернуться к тренировкам с клубами, я попросил сделать то же самое, и мне дали добро", - заявил игрок.
"Я всегда готов вернуться в сборную: произойдет ли это - решит тренер", - заявил Малиновский.
Что известно о ситуации Малиновского в сборной Украины
- Сборная Украины в сентябре провела 3 матча с новым наставником Александром Петраков. Малиновский в поединках против Казахстана (2: 2) и Франции (1: 1) выходил на замену.
- После игры с французами Петраков заявил, что Малиновский обиделся из-за того, что не попал в основной состав. По словам тренера, он извинился перед Малиновского перед всей командой.
- Впоследствии сборная Украины провела спарринг с Чехией. Малиновский попросил Петракова отпустить его в Аталанту. Таким образом, Руслан пропустил игру.
- Малиновский долго воздерживался от комментариев. И все же футболист опубликовал сообщение в инстаграми, в котором заявил, что ему не нужны извинения.