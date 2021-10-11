В США арестовали инженера за попытку продать данные о подлодках

В США были задержаны военный инженер вместе с женой, которые пытались продать секретные данные об американских атомных подлодках, сообщает Новое время.

На протяжении года Джонатан и Диана Тоеббе из штата Мэриленд передавали секретные документы агенту ФБР, который выдавал себя за представителя иностранного правительства.

По данным следствия, 1 апреля 2020 года Тоеббе отправил по почте иностранному правительству часть секретных документов с предложением установить контакт и передать оставшиеся данные. Это письмо было перехвачено ФБР, после чего за инженером и его супругой, которую обвиняют в пособничестве, установили слежку.

Получив предоплату в размере 10 000 долларов, в июне 2021 года семейная пара отправилась в условленное место — кафе в Западной Вирджинии. Там Джонатан Тоеббе при помощи своей жены спрятал половину сэндвича с арахисовым маслом, в который поместил SD-карточку с секретными данными.

28 августа 2021 года супруги Тоеббе проделали схожую операцию, на этот раз спрятав носитель данных в пачке жевательной резинки.

9 октября 2021 года злоумышленников арестовали сотрудники ФБР и службы уголовных расследований ВМС США.

Против пары были выдвинуты обвинения в преступном заговоре и нарушении закона об атомной энергии.

Джонатан Тоеббе работал инженером-ядерщиком в программе по разработке атомных установок в ВМС США и имел доступ к сведениям, составляющим гостайну и касающимся, в том числе, элементов дизайна, параметров работы и характеристик реакторов, используемых на атомных подводных лодках.