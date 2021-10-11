Наказание за самовольный захват земель ужесточат

В скором времени гражданам могут резко увеличить штрафы за нарушения в пользовании земельными участками. В Раде зарегистрировали два соответствующих законопроекта (№6123 и 6124), авторы которых в большинстве представляют фракцию "Слуга народа", сообщает UBR.

За самовольный захват земли предлагается ужесточить наказание так:

для граждан поднять штраф до 34-102 тыс. грн (сейчас 170-850 грн);

для чиновников – до 68-170 тыс. грн (сейчас 340-1700 грн).

Если же такой захват причинил собственнику участка серьезный ущерб, то штраф планируют увеличить без распределения на чиновников и граждан – до 15,3-34 тыс. грн, а срок ареста оставить прежним – полгода. Сегодня наказание предусматривает штраф в 3,4-5,1 тыс. грн.

Как говорит адвокат, старший партнер АК "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, на самом деле споров касательно нарушения границ земельных участков очень много. Бывает, когда соседи строят возле себя дороги или заборы, зайдя на соседский надел.

Что же касается решения этих вопросов путем увеличения штрафа, то дело это – бесперспективное, полагает он. По словам адвоката, заставить придерживаться в Украине земельного законодательства посредством штрафов – только разводить коррупцию.