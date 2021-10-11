Покушение на Шефира: следователи нашли новые вещдоки

После покушения на первого помощника президента Сергея Шефира правоохранители тщательно изучили 430 гектаров местности - район, в котором было совершено это преступление - на предмет выявления возможных вещественных доказательств. Отдельные участки были осмотрены повторно, во время которых были обнаружены дополнительные вещдоки, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"На сегодня назначено около 30 экспертиз. Мы продолжаем анализировать огромный объем данных, добытых с соответствующих камер" , - отметил Енин.

По его словам, совершал покушение на Шефира профессионал.

"Более того, если сравнить это покушение на убийство с тем преступлением, которое было совершено в Черкассах, мы видим огромную разницу в скорости установления объективной истины в производстве" , - объясняет первый заместитель главы МВД.

Енин добавил, что сейчас в расследовании правоохранители работают на "отлично", и уже в ближайшее время обществу будет сообщено о продвижении в этом резонансном уголовном производстве.

Автор: Владислав Красинский