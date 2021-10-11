При МВД появился Офис по защите бизнеса

При МВД появился Офис по защите бизнеса

При Министерстве внутренних дел появился Офис по защите бизнеса. Министр определил как приоритет защиту бизнеса от нерыночных методов конкуренции, сообщает РБК-Украина.

Также Офис будет бороться с возможными злоупотреблениями со стороны представителей правоохранительных органов. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Третье, по его словам, это создание более благоприятных условий для захода иностранных инвестиций в Украину.

"Именно поэтому речь идет, прежде всего, об определенной неформальной рабочей группе, деятельность которой министр поручил именно мне. Мы определили контактную персону в руководстве Национальной полиции, мы ведем диалог как с бизнес-ассоциациями, так и с Офисом европейского бизнес-омбудсмена. И мы довольно оптимистичны", – сообщил Енин.

По его словам, это, прежде всего, площадка для диалога. Министр, сообщил Енин, четко обозначил приоритеты для защиты бизнеса.

"О чем, например, идет речь? Очень часто мы сталкиваемся с базовыми нарушениями прав человека в рамках уголовного производства. Очень часто мы, например, видим, что население не достаточно доверяет тому полицейскому, с которым сталкивается. Именно поэтому мы внедряем новые элементы", – добавил он.

Автор: Владислав Красинский

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