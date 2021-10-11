В регионах дорожают квартиры

За девять месяцев этого года квартиры в регионах страны подорожали на 4-15%. Причем речь идет как о первичном, так и о вторичном рынке недвижимости, и даже об аренде, сообщает UBR.

Такими данными поделились эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ).

К примеру, харьковские новостройки выросли в цене на 9,5%. В Запорожье, Николаеве и Луцке их подорожание составило от 10 до 15%.

Цена квадратного метра в этих городах варьируется сейчас от $600 до $800, в зависимости от дома, его расположения и количества комнат (чем их больше, тем дешевле обычно обходится "квадрат").

На "вторичке" ценник за этот год тоже подрос на 8-10%. Наибольший интерес тут вызывают небольшие квартиры до $30 тыс.

Снять жилье в регионах также стало дороже. В вышеперечисленных городах месячная рента составит от 5 до 8 тыс. грн. За квартиру с хорошим ремонтом ближе к центру города придется выложить уже порядка $500.

В целом съемное жилье в регионах за прошедшие девять месяцев этого года подорожало в среднем на 5-10%.

Единственное, что действительно успокаивает, говорят риелторы, так это то, что дальнейший рост квартир во всех обозначенных сегментах выглядит довольно сомнительным. Высокие цены и так уже начинают отпугивать арендаторов и покупателей жилья.