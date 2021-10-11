Стало известно об угрозе жизни президенту Сербии из-за наркомафии

Президенту Сербии Александру Вучичу угрожает опасность из-за его борьбы с мафиозными группами, занимающимися оборотом наркотиков в стране. Об этом стало известно из интервью министра внутренних дел страны Александра Вулина, сообщает РИА Новости.

По словам министра, жизни Вучича угрожает опасность из-за поимки большой группировки наркомафии, на счету которой как минимум семь убийств. Вулин заявил, что у преступной группировки остались главари, которые находятся в бегах. Среди них — лидер «кавачского наркоклана» из Черногории Радое Звицер.