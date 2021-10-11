Стало известно об угрозе жизни президенту Сербии из-за наркомафии
Президенту Сербии Александру Вучичу угрожает опасность из-за его борьбы с мафиозными группами, занимающимися оборотом наркотиков в стране. Об этом стало известно из интервью министра внутренних дел страны Александра Вулина, сообщает РИА Новости.
По словам министра, жизни Вучича угрожает опасность из-за поимки большой группировки наркомафии, на счету которой как минимум семь убийств. Вулин заявил, что у преступной группировки остались главари, которые находятся в бегах. Среди них — лидер «кавачского наркоклана» из Черногории Радое Звицер.
"Каждому из этих наркобоссов ясно, что, если убьют главу МВД, его заменят через парламент через месяц или два. А если [они убьют] Александра Вучича, то убьют политическую личность, которая гарантирует политическую стабильность Сербии", — отметил глава МВД.