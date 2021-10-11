В Японии нашли способ борьбы с перекупщиками PlayStation 5

Проблема с перекупщиками, которые приобретают новые партии PlayStation 5 и реализовывают по завышенным ценам, по-прежнему актуальна во всем мире. Магазины стараются сделать так, чтобы как можно больше консолей попали в руки обычных покупателей. В этом стремлении японские ритейлеры придумали изобретательный способ борьбы с перекупщиками. Продавцы начали писать на коробках PS5 имя каждого клиента, сообщает УНИАН.

Пользователь Twitter под псевдонимом aevanko недавно опубликовал фотографию. На ней показана запечатанная PlayStation 5 с предупреждением. Оно гласит, что при оформлении заказа на приставку продавец напишет на коробке имя покупателя. Это будет сделано фломастером или шариковой ручкой. Причем в последнем случае представители торговых сетей не стесняются применять силу.

Продавцы выдавливают имя на коробке, чтобы от него не получилось избавиться. Даже если перекупщик выведет чернила, на картоне все равно останутся борозды, которые позволят прочесть надпись. А порой ритейлеры специально распечатывают контроллер DualSense и кладут его внутрь без коробки. Это тоже должно помочь отличить перекупщика от официального продавца.

Такие меры кажутся простыми и даже наивными, но в них есть смысл. Вряд ли какой-то человек захочет, чтобы его имя ассоциировалось с нечестной торговлей. В современном мире информация о том, как зовут перекупщика, быстро попадет в Сеть и станет достоянием общественности. А ведь публичная огласка при такой деятельности крайне нежелательна.

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