Для нового Lexus NX подготовили аксессуары для тюнинга

Спортивное подразделение Toyota Racing Development (TRD) представило широкий ассортимент аксессуаров для нового кроссовера Lexus NX. Они позволят максимально персонализировать новинку, сообщает Обозреватель.

Самое свежее детище компании Lexus, мировой дебют которого состоялся летом нынешнего года, обладает привлекательной внешностью. Но в подразделении TRD всегда готовы предложить для автолюбителей аксессуары для дальнейшего тюнинга.

Спортивное подразделение Toyota Racing Development (TRD) представило широкий ассортимент аксессуаров для Lexus NX. Источник: trdparts.jp

Корпусы зеркал специальной аэродинамической формы. Источник: trdparts.jp

Боковые "юбки". Источник: trdparts.jp

В списке предлагаемых элементов – развитый передний спойлер, новые корпусы зеркал, боковые "юбки", а также выразительный задний диффузор с "квартетом" выхлопных труб.

Выразительный задний диффузор с "квартетом" выхлопных труб. Источник: trdparts.jp

Кроме того, в TRD подготовили кованные 20-дюймовые диски, которые не только эффектно выглядят, но и легче обычных, что позволило снизить неподрессоренные массы.

В TRD подготовили кованные новые 20-дюймовые диски. Источник: trdparts.jp

Для снижения шума и вибраций специалисты подразделения разработали новые передние и задние демпферы, а также распорки, позволяющие увеличить жесткость и улучшить управляемость модели.

Для снижения шума и вибраций специалисты подразделения разработали новые передние и задние демпферы. Источник: trdparts.jp