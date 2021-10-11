Для нового Lexus NX подготовили аксессуары для тюнинга
Спортивное подразделение Toyota Racing Development (TRD) представило широкий ассортимент аксессуаров для нового кроссовера Lexus NX. Они позволят максимально персонализировать новинку, сообщает Обозреватель.
Самое свежее детище компании Lexus, мировой дебют которого состоялся летом нынешнего года, обладает привлекательной внешностью. Но в подразделении TRD всегда готовы предложить для автолюбителей аксессуары для дальнейшего тюнинга.
В списке предлагаемых элементов – развитый передний спойлер, новые корпусы зеркал, боковые "юбки", а также выразительный задний диффузор с "квартетом" выхлопных труб.
Кроме того, в TRD подготовили кованные 20-дюймовые диски, которые не только эффектно выглядят, но и легче обычных, что позволило снизить неподрессоренные массы.
Для снижения шума и вибраций специалисты подразделения разработали новые передние и задние демпферы, а также распорки, позволяющие увеличить жесткость и улучшить управляемость модели.