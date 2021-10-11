Настя Каменских и Потап отдыхают в Испании: фото из отпуска

Влюбленные Настя Каменских и Потап отправились в романтическое путешествие. Пара выбрала для путешествия солнечную Испанию. Там супруги наслаждаются временем вдвоем, ведь из-за постоянных гастролей Потап и Настя редко видятся, сообщает 24 Канал.

В инстаграме звездная жена активно публикует кадры с отдыха. На лицах влюбленных сияют искренние улыбки. Видно, что они давно ждали этих дней.

Звездные супруги сделали несколько кадров на фоне красивой архитектуры Мадрида.

Фото из инстаграма NK

"Оказывается, отдых настолько важен! Даже когда ты любишь свою работу и готов посвящать ей себя круглосуточно, перезагрузка просто необходима. Хотя бы для того, чтобы с новыми силами приступить к новым проектам, съемкам и тому подобное. Потап – лучший партнер по отпуску да и не только," , – написала NK под фото.