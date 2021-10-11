Когда украинцам ждать безвиза с Британией и США: ответ МВД
Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, когда украинцам ждать безвиза с Британией и США. Для этого, в первую очередь, нужно принять как данность определенные рамки скоростей и практик, которые являются устоявшимися для этих стран, сообщает РБК-Украина.
"Во взаимодействии с МИД мы ведем активный диалог с целым рядом наших международных партнеров. Речь идет и о Китае, и о Канаде, и о Великобритании", – сообщил Енин.
По его словам, также влияет определенным образом COVID.
"Мы увидели чрезвычайно высокий уровень удовлетворения безопасностью документов, которые обеспечивают деятельность Государственной миграционной службы", – сообщил заместитель министра внутренних дел.
В дальнейшем соответствующий отчет будет подан в руководство МВД Великобритании, что позволит им говорить об алгоритме дальнейших шагов, направленных на либерализацию визового режима с Украиной, отметил Енин.
По поводу безвиза с США, это комплексный вопрос, сообщил Енин.
"Скорее это будет определяться движением Украины в сторону согласованных с нашими партнерами реформ. И у нас еще действительно есть большое пространство для движения вперед", – отметил он.
Автор: Владислав Красинский