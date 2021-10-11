Захват украинских кораблей: суд в Гааге проведет слушания

Сегодня, 11 октября, Международный арбитражный суд в Гааге проведет первое слушание по задержанию Россией в 2018 году украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом, ссылаясь на сайт суда, сообщает Буквы.

Слушания, касающиеся предыдущих возражений со стороны Российской Федерации в арбитражном разбирательстве, начатом Украины против РФ, будет проводиться в Постоянной палате третейского суда по адресу: Дворец мира, Гаага.

Они будут проходить в смешанном формате: некоторые члены делегаций сторон и судьи арбитража будут присутствовать лично, а другие присоединятся с помощью видеоконференции.

Согласно графику, слушания будут проходить в два раунда. В понедельник, 11 октября, РФ представит свои устные аргументы. Во вторник, 12 октября, Украина проведет свой первый раунд устных аргументов. В четверг, 14 октября, Российская Федерация представит второй раунд устных прений. В пятницу, 15 октября, Украина представит второй раунд устных аргументов.

При необходимости дополнительное заседание слушания состоится в субботу, 16 октября.