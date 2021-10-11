Из-за подорожания газа вырастут цены на хлеб - прогноз
На фоне стремительного подорожания газа в Украине могут взлететь цены на хлеб, сообщает УНИАН.
Такой прогноз озвучили во Всеукраинской ассоциации пекарей. Несмотря на взлет цен на газ в Европе, до конца отопительного сезона украинцы будут платить за газ по фиксированному тарифу, который в зависимости от поставщика колеблется по регионам от 7,9 до 13,5 гривен за кубометр.
Однако, для частных компаний и промышленности таких "бонусов", увы, нет. Высокие тарифы на газ могут привести к подорожанию товаров и основных продуктов питания, о чем уже предупредили производители.
"Подорожание газа в семь раз по сравнению с ценами предыдущего года и удвоение стоимости электроэнергии, очевидно, приведет к увеличению их доли в себестоимости хлеба. С учетом прочих факторов, это обернется подорожанием хлеба на 10-25 процентов", - отметили во Всеукраинской ассоциации пекарей.