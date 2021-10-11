На Полтавщине перевернулся пассажирский автобус: пострадало 11 человек

На автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадало 11 человек.﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу полиции, сообщает РБК-Украина.

Автобус направлялся из Луганской области в Киев. Он съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.

В автобусе на момент ДТП находилось двадцать два пассажира и двое водителей. Вследствие ДТП водителю и десяти пассажирам оказывают помощь в больнице. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины" , – говорится в сообщении.

Автор: Анастасия Рокитна