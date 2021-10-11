График работы банков во время длинных выходных в октябре

В октябре 2021 года в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины рабочий день с пятницы 15 октября переносится на субботу 23 октября. Таким образом, выходными днями будут 14-17 октября 2021 года, сообщает РБК-Украина.

По данным НБУ, порядок работы банковской системы в связи с переносом рабочих дней будет таким:

банки должны организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов;

15 октября 2021 года банки при необходимости могут проводить кассовые операции без открытия операционного дня банка;

в период с 14 по 17 октября 2021 года межбанковские переводы через Систему электронных платежей НБУ будут проводиться датой банковского дня 18 октября 2021 года;

23 октября (суббота) межбанковские переводы через СЭП будут проводиться датой этого дня - 23 октября.

Автор: Александр Белоус