Ляшко рассказал об особенностях "Дельты"

В Украине на сегодняшний день 95% всех выявленных случаев COVID-заражений коронавирусом приходятся на штамм Дельта. Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает Голос Америки.

"Врачи-инфекционисты говорят об определенных особенностях Дельты на территории Украины: инфицированный человек может иметь симптомы 7-8 дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%. Таких людей трудно вытянуть, их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких" , - отметил министр.

Он подчеркнул, что сейчас больше всего инфицированных в Харькове, Запорожье, Днепре и Одессе. Высокие показатели заражений фиксируются в Сумской, Житомирской и Донецкой областях.

"Сначала значительный рост нынешней волны был в западных областях, и мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020 года и весны 2021-го. Но сейчас мы видим, что Черновицкая область, которая самая первая "загорелась" в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост ... в частности, Херсонщина, которая две волны прошла, не выходя из желтого уровня, даже в "оранжевый" не попадала ... Сейчас она одна из первых, которая может приблизиться к красному уровню" , - сказал глава Минздрава.

Он также добавил, что нынешняя волна COVID-заражений в Украине началась раньше, чем прогнозировали в министерстве. А по своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020-го.