Разумков о смерти Полякова: у меня много вопросов
Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что имеет много вопросов к правоохранителям в связи со смертью нардепа Антона Полякова.
Об этом он заявил во время прощания с Поляковым, сообщает Телеграм-канал "Политика страны".
Разумков отметил, что с погибшим проработал более двух лет и несмотря ни на что они "нормально общались".
"Нельзя собой подменять правоохранительные органы и экспертизы, но у меня много вопросов, которые возникают. То поведение, которое наблюдал лично я за Поляковым непохоже на тот характер смерти, про который сейчас говорят", - заявил Разумков.
Комментируя заявление народного депутата фракции "Слуги народа", Галины Третьяковой, которая обрадовалась смерти нардепа, Разумков призвал всех оставаться людьми.
"За такие вещи нужно отвечать, наказание в виде отстранения на пять заседание Верховной Рады, это точно недостаточно", - заявил Разумков.