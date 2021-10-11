Разумков о смерти Полякова: у меня много вопросов

Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что имеет много вопросов к правоохранителям в связи со смертью нардепа Антона Полякова.

Об этом он заявил во время прощания с Поляковым, сообщает﻿ Телеграм-канал "Политика страны".

Разумков отметил, что с погибшим проработал более двух лет и несмотря ни на что они "нормально общались".

"Нельзя собой подменять правоохранительные органы и экспертизы, но у меня много вопросов, которые возникают. То поведение, которое наблюдал лично я за Поляковым непохоже на тот характер смерти, про который сейчас говорят" , - заявил Разумков.

Комментируя заявление народного депутата фракции "Слуги народа", Галины Третьяковой, которая обрадовалась смерти нардепа, Разумков призвал всех оставаться людьми.