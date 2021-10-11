Разумков отреагировал на желание Арахамии отобрать его мандат

Экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову приписывают переговоры с "Батькивщиной" и "Голосом". С кем он готов сотрудничать, политик рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24", сообщает Украина 24.

"Я думаю, что партнеры "Батькивщины" определились во время голосования за мою отставку — вы видели, что "Батькивщина", "Довіра", "Слуга народа" и "За майбутнє", и мы получили новый формат коалиции в стенах Верховной Рады. Поэтому никаких переговоров с коллегами я не вел, как и с другими фракциями. Но я готов сотрудничать с теми, кто конструктивно настроен действительно менять Украину — не только говорить и видео снимать, а работать" , — сказал он.

Политик прокомментировал слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что фракция еще посмотрит на работу Разумкова и решит, забирать ли у него депутатский мандат.

"У коллег свои правила и законы, они их и пишут, и просто выдумывают. Позиция Арахамии мне непонятна, пусть бы он ее объяснил. Иногда мне кажется, что наши коллеги начинают на себя брать не только функции суда, а и других органов — ЦВК, и законодательства Украины, которое они трактуют как им угодно. Это точно неправильный подход, и это плохо закончится" , — сказал он.

Также Разумков ответил на вопрос, есть ли у него президентские амбиции.