Украина прекратила закачивать газ на зиму и начала отбор

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на сегодняшний день составляют 18,79 млрд кубометров, что почти на 32% меньше прошлогодних показателей, сообщает УНИАН.

Об этом завили в госкомпании "Укртрансгаз" со ссылкой на данные государственной компании "Оператор ГТС Украины".

При этом компания уже начала отбор газа из хранилищ в объеме 16,4 млн кубометров в сутки.

В тоже время, согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища приостановлена, с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при нормализации погодных условий.

По состоянию на 11 октября украинские газовые хранилища заполнены на 60%.