Какие ошибки водителя приводят к капремонту двигателя машины

Часто автомобилисты, сами того не осознавая, вредят силовому агрегату. Регулярные мелкие ошибки приводят к тому, что двигателю требуется капитальный ремонт. Как выяснилось, самые распространенные ошибки автомобилистов касаются замены свечей зажигания, сообщает Судебно-юридическая газета.

Замена свечей зажигания должна проводиться строго по плану. Если тянуть с заменой, то появятся микротрещины в керамике изолятора. Может случиться, что кусочек керамики отколется и повредит стенку цилиндра, вызвав прогар клапана.

Проводить процедуру замены свечей зажигания можно при температуре не выше 40-50 градусов по Цельсию. В ином случае существует вероятность повредить резьбу в головке блока цилиндров. Свечи проще всего выкрутить, когда двигатель холодный.

В процессе замены свечей зажигания нужно обязательно продувать и промывать углубления, в которых стоят детали. Промывку лучше всего делать очистителем карбюратора или другим обезжиривающим составом. Продувать углубления для свечей нужно компрессором или пылесосом.

Очень важно правильно подобрать свечи. Для автомобилей ранних годов выпуска это было не так важно. Но для современных моделей неправильно подобранные свечи могут нанести серьезный вред. Неподходящие свечи могут просто рассыпаться и повредить двигатель.

Для замены свечей нужно использовать специальных свечной ключ. Обычная головка может неправильно зафиксировать свечу, и она упадет на дно колодца.

Закручивать свечи нужно только динамометрическим ключом. Недотяжка или перетяжка приведут к прорыву газов через уплотнитель, цилиндры будут работать неэффективно и существует вероятность, что свеча будет вывернуть с резьбой.