Экс-чиновник заявил о краже зашитых в потолке $2 млн

Экс-глава Государственной архитектурно-строительной инспекции, сын бывшего спикера Верховной Рады Владимира Рыбака Александр Рыбак заявил, что у них с женой украли 2 млн долларов, которые были зашиты в потолок после Революции Достоинства, сообщает Новое время.

Данное дело рассматривает Обуховский суд Киевской области.

Рыбак заявил, что в 2014 году в связи с «нестабильной ситуацией в Украине» он снял с личного счета в Укргазбанке 1,5 миллиона долларов, которые получил от продажи недвижимости. По его словам, часть денег он потратил, а остальные 900 тысяч долларов решил хранить в потолке хозяйственного здания.

В материалах сказано, что с целью скрыть денежные средства Рыбак пригласил мастера, который занимался строительством дома и хозяйственной постройки, и сообщил ему, что необходимо исправить деформации потолка хозяйственной постройки. Еще одному человеку, который присматривал за домовладением, хозяин сообщил, что он на работу может не выходить два дня.

Двое рабочих, по указанию хозяина дома, расшили гипсокартон, после чего работники пошли на обед, а сам Рыбак положил за потолок 900 тысяч долларов США, которые поместил в мусорные пакеты. Еще 1,1 миллиона долларов туда же положила его супруга Ирина Фриденталь – дочь бизнесмена из Донецка Михаила Фриденталя.

После обеда рабочие зашили потолок гипсокартоном и на следующий день покрасили его. Все действия, которые выполняли рабочие, контролировались хозяевами дома. Сотрудники думали, что устраняют деформации потолка и не видели как хозяин прятал денежные средства.

Согласно с материалами суда, в период с 1 июля 2014 по 10 июля 2014 Рыбак вместе со своей семьей поехал на отдых за пределы Киевской области, а хозяйство контролировал охранник, у которого были ключи от всех зданий и комнат. По возвращении хозяина с отдыха охранник уже не выходил на работу и в телефонных разговорах объяснял это тем, что «начал злоупотреблять алкогольными напитками», однако в прошлом зависимости от алкоголя у последнего не было. После этого охранника решили уволить.

В материалах сказано, что после того, как деньги были спрятаны в потолке хозяйственной постройки, Рыбак не трогал их до середины октября 2016 года. В дальнейшем, решив получить денежные средства, он вызвал работника, который взял с собой еще двоих людей и после того, как они расшили потолок и пошли на обед, Рыбак обнаружил отсутствие денежных средств.

Для того, чтобы узнать, кто может быть причастен к совершению кражи, вызвали две группы экспертов, которые указали, что целостность потолка была нарушена примерно в 2014 году, а краска, которая находится на потолке, вообще не применялась при демонтаже потолка.

В ноябре 2018 года охранника дома допросили. Он признался, что домоправитель вступил с ним в сговор и попросил открыть дом и не препятствовать ему в реализации преступного умысла. Пока он получал деньги охранник во дворе наблюдал, чтобы никто не увидел, что происходит. Позже домоправитель привез ему полмиллиона долларов за молчание.

Согласно с материалами суда, охранник начал тратить деньги. Он купил квартиру в Обухове и земельный участок в Грузии, а также автомобиль и подарки своим родственникам. 235 000 долларов он спрятал в двух местах: в смотровой яме гаража и на чердаке дома своей матери. Затем он отдал эти деньги следователям.

Подозрение сообщили охраннику и бывшему домоправителю.