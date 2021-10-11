Кратер Езеро на Марсе оказался бывшим водоемом

Кратер Езеро на Марсе оказался бывшим водоемом

Марсоход Perseverance помог ученым раскрыть древнюю историю кратера Езеро на Красной планете. Предполагалось, что несколько миллиардов лет назад он представлял собой озеро (отсюда и название). Новые данные, переданные марсоходом, подтвердили эту теорию, сообщает Science, сообщает Мир 24.

Perseverance регулярно передает на Землю снимки кратера с разных точек. Последнюю партию исследовали ученые Массачусетского технологического института.

Особенности рельефа показали, что некогда (примерно 3,7 млрд лет назад) кратер был тихим озером, которое питала небольшая река. Но периодически в этом районе случались наводнения, и река выходила из берегов.

Напор воды был достаточно сильным, чтобы поднимать большие валуны, лежавшие в десятках километров выше по течению, и переносить их на дно озера. Они лежат там и по сей день.

Исследователи основали свои выводы на изображениях горных пород внутри западного края кратера. Они сравнили их с более ранними спутниковыми снимками того же места.

Фотографии показали, что сверху Езеро напоминает дельты земных рек, где слои отложений оседают в форме веера. Ученые пришли к заключению, что на протяжении своей истории озеро оставалось относительно спокойным. Но затем на Марсе начались климатические изменения. Они привели сначала к резким и бурным наводнениям, а затем – к полному пересыханию водоема.

Это открытие важно для дальнейших исследований. Если Езеро действительно являлся озером, то под его поверхностью могут скрываться древние осадочные отложения. Марсоход будет искать их и в будущем передаст на Землю для исследований.

Ученые отметили, что анализ снимков позволил им больше узнать о переходном периоде, когда Марс превратился из цветущей планеты в безводную пустыню.

«Валуны на дне кратера могут быть артефактами этого перехода, и мы не видели этого в других местах на Марсе», – говорится в тексте научной работы.

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