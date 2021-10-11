Кратер Езеро на Марсе оказался бывшим водоемом

Марсоход Perseverance помог ученым раскрыть древнюю историю кратера Езеро на Красной планете. Предполагалось, что несколько миллиардов лет назад он представлял собой озеро (отсюда и название). Новые данные, переданные марсоходом, подтвердили эту теорию, сообщает Science, сообщает Мир 24.

Perseverance регулярно передает на Землю снимки кратера с разных точек. Последнюю партию исследовали ученые Массачусетского технологического института.

Особенности рельефа показали, что некогда (примерно 3,7 млрд лет назад) кратер был тихим озером, которое питала небольшая река. Но периодически в этом районе случались наводнения, и река выходила из берегов.

Напор воды был достаточно сильным, чтобы поднимать большие валуны, лежавшие в десятках километров выше по течению, и переносить их на дно озера. Они лежат там и по сей день.

Исследователи основали свои выводы на изображениях горных пород внутри западного края кратера. Они сравнили их с более ранними спутниковыми снимками того же места.

Фотографии показали, что сверху Езеро напоминает дельты земных рек, где слои отложений оседают в форме веера. Ученые пришли к заключению, что на протяжении своей истории озеро оставалось относительно спокойным. Но затем на Марсе начались климатические изменения. Они привели сначала к резким и бурным наводнениям, а затем – к полному пересыханию водоема.

Это открытие важно для дальнейших исследований. Если Езеро действительно являлся озером, то под его поверхностью могут скрываться древние осадочные отложения. Марсоход будет искать их и в будущем передаст на Землю для исследований.

Ученые отметили, что анализ снимков позволил им больше узнать о переходном периоде, когда Марс превратился из цветущей планеты в безводную пустыню.