В Киеве приготовили самую длинную в мире шаурму: мировой рекорд

Самую большую в мире шаурму приготовили в Киеве на Контрактовой площади в субботу, 9 октября. Над рекордом работали 120 украинских поваров. Размеры блюда-гиганта – 129 метров и 4 сантиметра. Общий вес – более 200 килограммов, сообщает Обозреватель.

Как удалось установить мировой рекорд по приготовлению самой большой шаурмы? Читайте далее в материале.

Одним из известных шефов, который готовил самую шаурму, является Алик Мкртчан
Одним из известных шефов, который готовил самую шаурму, является Алик Мкртчан

Шефы одновременно трудились над созданием кулинарного шедевра. Их работа была синхронной и слаженной. Жарили шаурму обычными горелками. Посмотреть на блюдо и попробовать его могли все желающие. Измеряли длину специальной рулеткой. Зафиксировал рекорд и вручил награду основатель "Национального реестра рекордов Украины" Валентин Щербачев.

Новости

analytics