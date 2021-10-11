В Киеве приготовили самую длинную в мире шаурму: мировой рекорд

Самую большую в мире шаурму приготовили в Киеве на Контрактовой площади в субботу, 9 октября. Над рекордом работали 120 украинских поваров. Размеры блюда-гиганта – 129 метров и 4 сантиметра. Общий вес – более 200 килограммов, сообщает Обозреватель.

Как удалось установить мировой рекорд по приготовлению самой большой шаурмы? Читайте далее в материале.

Одним из известных шефов, который готовил самую шаурму, является Алик Мкртчан

Шефы одновременно трудились над созданием кулинарного шедевра. Их работа была синхронной и слаженной. Жарили шаурму обычными горелками. Посмотреть на блюдо и попробовать его могли все желающие. Измеряли длину специальной рулеткой. Зафиксировал рекорд и вручил награду основатель "Национального реестра рекордов Украины" Валентин Щербачев.