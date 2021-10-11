"УДАР" призвал расследовать государственную измену Кивы

Партия "УДАР" считает, что видеообращение народного депутата Украины Ильи Киви, адресованное Владимиру Путину, должно трактоваться как особо тяжкое преступление против Украины - государственная измена, сообщает Левый берег.

Партия направила официальное заявление на имя руководителей СБУ, ГБР и ГПУ за подписью председателя исполкома "УДАРа" Артура Палатного об открытии соответствующего уголовного производства.

"За 7 лет боевых действий на востоке Украины общее количество человеческих потерь составила 42 500 - 44 500 человек. Более 1,5 миллиона украинский стали на учет как внутренне перемещенные лица. Ответственность за это, а также за аннексию и временную оккупацию территорий Украины несет лично Владимир Путин - главнокомандующий войск Российской Федерации.

Поэтому видео, опубликованное на официальном Телеграм-канале народного депутата Ильи Киви, в котором он на фоне государственных флагов Украины приветствует Путина с днем рождения, может трактоваться исключительно как государственная измена" , - говорится в заявлении.

Партия "УДАР Виталия Кличко" просит правоохранительные органы начать досудебное расследование относительно совершения Ильей Кивой уголовного преступления, наказание за которое предусмотрено ст. 111 УК Украины - "Государственная измена". Внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и предоставить выписку из реестра.