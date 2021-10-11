Ударная волна: когда в Украине будет пик COVID-эпидемии

Больше половины регионов Украины оказались в "оранжевой зоне" эпидемической угрозы. Число ежедневных случаев инфицирования уже сравнялось с самыми высокими показателями прошлой осени. Чиновники и ученые утверждают, что пик этой волны еще впереди, сообщает РБК-Украина.

Темпы распространения коронавируса в Украине растут от недели к неделе. Уже в ближайшие дни на территории страны, впервые с мая этого года, могут появиться "красные зоны" карантина. К концу прошлой недели, 10 октября, уже больше половины регионов – 16 – оказались в оранжевом уровне. За день до этого их было 15, еще двумя днями ранее – 13.

"Оранжевый уровень является "сигнальным" для региона и вводится автоматически после публикации ежедневных сводок. Поэтому те регионы, которые имеют оранжевый уровень эпидопасности, уже сейчас должны усиливать меры по противодействию коронавирусной болезни, внедрять дополнительные ограничения и наращивать мощности по тестированию, отслеживанию контактов и возможности госпитализаций" , – пояснил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Карантинные ограничения уже усилили Харьковская, Запорожская, Днепропетровская области, Львов и Херсон.

Подъем заболеваемости в стране – результат циркуляции более заразного штамма "Дельта". Едва ли не все случаи инфицирования, которые сейчас выявляют в Украине, вызваны именно этим вариантом. Вакцинация может смягчить удар новой волны, но ее уровень далек от оптимального.

Право выбора препарата и "поблажки" для привитых во время локдаунов не оказали должного мотивационного эффекта. А потому власти решили прибегнуть к крайним мерам, и постепенно вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий профессий.

На подъеме

Суточное количество заражений уже сравнялось с показателями второй половины апреля и пиковыми цифрами осенней волны прошлого года. По данным Киевской школы экономики (KSE), заболеваемость "ковидом" в среднем растет от 40% до 70% с каждой неделей. С 3 сентября по 10 октября в Украине зафиксировали 86 068 новых случаев инфицирования, тогда как за предыдущие семь дней их было 62 792.

Одна из тревожных тенденций – то, как увеличивается уровень госпитализации. На конец прошлой недели загруженность коек с кислородом в целом по стране достигла 54%.

"А в таких областях, как Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская и Харьковская, этот показатель уже выше 60%. Харьков уже начал разворачивать больницы второй волны" , – отметил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В KSE объясняют, что сейчас около 97% кроватей по стране обеспечены кислородом. Но не все пациенты, которых госпитализировали, нуждаются в кислородной терапии. Поэтому реальная загруженность таких коек к концу прошлой недели составляла около 37%, разъяснил изданию руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

От этого эпидситуация не становится более оптимистичной. Две недели подряд темпы роста госпитализации зафиксировались на максимальной отметке весенней волны, отметили в KSE.

"Сейчас с каждой неделей госпитализация растет на треть, на 34% за последнюю неделю" , – обратил внимание Ганиченко.

Плюс ко всему, сохраняется большой разрыв между количеством пациентов, попавших в больницу, и тех, кого выписывают. Из анализа Киевской школы экономики следует, что сейчас уровень госпитализации в целом по стране уже на 50% превышает выписки. И по факту, нагрузка на систему здравоохранения только усиливается.

"Антилидер" по динамике и уровню госпитализации – Херсонская область. Из-за превышения этих двух показателей регион в ближайшие дни могут перевести в "красную зону". У Сумской области три дня подряд уже превышены три эпидемических индикатора. По два показателя в течение трех дней выше граничного у Житомирской и Донецкой областей.

"Самый высокий риск вхождения в красный уровень у четырех регионов – Харьковской, Херсонской, Житомирской и Сумской областей. Остальные 21 регион могут "взорваться" в рамках недели и пополнить этот список" , – пояснил Юрий Ганиченко.

По прогнозам СНБО, пик заболеваемости "ковидом" ожидается уже к концу этого месяца – в начале следующего. В Минздраве готовятся к тому, что самые высокие нагрузки на систему здравоохранения и по количеству случаев будут с середины ноября по середину декабря.

"Если темпы распространения вируса не будут снижаться, то, полагаю, что через 10 дней в Украине не останется регионов с желтым уровнем" , – допустил Радуцкий.

Он уточнил, что, по данным Национальной академии наук, пиковые нагрузки на систему здравоохранения будут через две-три недели. Тогда ожидается 25-30 тысяч новых больных в сутки.

Автор: Ульяна Безпалько