Украина может остаться без дизельного топлива

С 16 октября 2021 года импортеры и отечественные производители не смогут продавать зимнее дизельное топливо (ДТ), а продажа летнего ДТ уже будет запрещена в связи с окончанием периода (с 16 апреля по 15 октября), сообщает UBR.

Таким образом, Украина может столкнуться с острым дефицитом топлива, что отразится на потребителях всех категорий, в том числе на сфере обороны, Госрезерве, коммунальных службах и других, рассказали в Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ).

По данным НАУ, в постановлении правительства, принятом 23 сентября 2020-го, были допущены две критические ошибки, которые могут спровоцировать коллапс на топливном рынке. Первая касается удаление показателя "предельная температура фильтруемости" для зимнего ДТ, что делает невозможным оценку топлива по требованиям техрегламента, а значит – его продажу с 16 октября.

Вторая ошибка касается введения новой классификация бензина без содержания биоэтанола – Е0. При этом, кроме описания такого бензина, необходимо было также прописать порядок его маркировки, чего не было сделано. В результате бензин Е0 существует, а как он должен быть маркирован, в паспортах качества и в техрегламенте не указано.

Поэтому чистый бензин продается с рисками получения огромных штрафов за формальные несоответствия в документах.