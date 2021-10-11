Украина может остаться без дизельного топлива
С 16 октября 2021 года импортеры и отечественные производители не смогут продавать зимнее дизельное топливо (ДТ), а продажа летнего ДТ уже будет запрещена в связи с окончанием периода (с 16 апреля по 15 октября), сообщает UBR.
Таким образом, Украина может столкнуться с острым дефицитом топлива, что отразится на потребителях всех категорий, в том числе на сфере обороны, Госрезерве, коммунальных службах и других, рассказали в Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ).
По данным НАУ, в постановлении правительства, принятом 23 сентября 2020-го, были допущены две критические ошибки, которые могут спровоцировать коллапс на топливном рынке. Первая касается удаление показателя "предельная температура фильтруемости" для зимнего ДТ, что делает невозможным оценку топлива по требованиям техрегламента, а значит – его продажу с 16 октября.
Вторая ошибка касается введения новой классификация бензина без содержания биоэтанола – Е0. При этом, кроме описания такого бензина, необходимо было также прописать порядок его маркировки, чего не было сделано. В результате бензин Е0 существует, а как он должен быть маркирован, в паспортах качества и в техрегламенте не указано.
Поэтому чистый бензин продается с рисками получения огромных штрафов за формальные несоответствия в документах.
"С целью недопущения острого дефицита ДТ и бензина в стране, НАУ призывает премьер-министра Дениса Шмыгаля и Министерство энергетики до 15 октября 2021 г. принять постановление, которое исправит ошибки в техрегламенте для светлых нефтепродуктов",– сказано в пресс-релизе.