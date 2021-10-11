Ирина Федишин стала репортером "Светской жизни"

Известная украинская певица Ирина Федишин стала все чаще появляться на телевидении. Ранее знаменитость была участницей гипершоу "Маска", а теперь стала репортером "Светской жизни". Знаменитость красовалась перед камерами в роскошном платье, сообщает 24 Канал.

Недавно главная ведущая программы «Светская жизнь» Катя Осадчая родила третьего ребенка. Пока знаменитость находится в декрете и не может посещать все светские мероприятия, ее заменяют украинские артисты. Ранее в роли светского репортера выступала Наталья Могилевская, Настя Каменских, а теперь к звездам присоединилась Ирина Федишин.

В своем Инстаграме певица отметила, что впервые попробовала себя в роли светской репортерши и осветила мероприятие "Мисс Львов". По ее словам, давать интервью гораздо легче, чем брать.