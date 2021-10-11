Известный украинский боксер проведет первый бой за полтора года

Бронзовый призер Олимпиады-2012 Тарас Шелестюк вернется в ринг после длительной паузы, сообщает УНИАН.

16 октября украинец встретится в ринге с 22-летним мексиканцем Рикардо Саласом (16–2, 11 КО). Бой пройдет в Мексике.

Шелестюк также сообщил о том, что подписал контракт с новыми промоутерами - компанией "Probellum":

"Новая глава в моей боксерской карьере. Новая возможность драться по всему миру, чтобы демонстрировать искусство бокса и стать чемпионом мира с компанией Probellum!". - сообщил боксер.

В предыдущий раз 35-летний Шелестюк выход в ринг еще в январе 2020 года. Решением судей он победил Луиса Альберто Верона.

Тарас Шелестюк: карьера на профи-ринге