Производители продуктов питания за год подняли цены на 23%

Оптовые цены производителей промышленной продукции в сентябре 2021 года в сравнении с августом прошлого года выросли на 45,1%. Цены в пределах Украины выросли на 45,1%, за пределы Украины - на 44,0%, сообщает РБК-Украина.

По данным Государственной службы статистики (Госстат), в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 23,1%, в том числе в пределах Украины - на 18,2%, за пределы Украины - на 37,6%.

Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 64,3,9%, в том числе внутри Украины - на 71,9%.

Напомним, в сентябре 2021 года мировые цены на продукты питания продолжили рост. Индекс цен на продовольствие ФАО в сентябре составил 130,0 пункта, что на 1,2% выше, чем в августе, и на 32,8% выше, чем в сентябре 2020 года.

По данным Госстата, средние цены на продукты питания в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли 14,3%. Это выше общей инфляции, которая составляла 11,0%.

Автор: Александр Белоус