Ляшко обвинил российскую пропаганду в низких темпах вакцинации

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко винит российскую пропаганду в том, что вакцинация в нашей стране не продвигается такими же темпами, как в Европе, сообщает Голос Америки.

С начала кампании вакцинации в Украине как минимум одной дозой вакцинировалось около 20% взрослого населения. В общем сделали более 13 млн прививок: из них 7,5 млн человек получили одну дозу, еще 6 млн полностью вакцинированы.

В Минздраве планируют вакцинировать 70% взрослого населения до конца этого года.

"Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на все фронты. Но, я думаю, что мы справимся" , - сказал министр.

Согласно приказу Минздрава от 7 октября этого года, представители отдельных профессий обязаны пройти полноценный курс прививок.

Сейчас это касается педагогов, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти, а также работников администраций разных уровней. На исполнение приказа дается один месяц.