СБУ разоблачила в Украине вербовщиков для участия в войне в Сирии

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили трех злоумышленников, которые вербовали граждан Украины для участия в военных действиях на стороне военных отрядов Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что вербовкой занимался 27-летний киевлянин. Он привлек еще двух жителей Киевской области, и вместе они искали подготовленных воинов по всей Украине. За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере от 5 до 10 000 долларов США в месяц.

Целями для привлечения злоумышленники выбирали лиц из числа спортсменов, военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО или с любым другим боевым опытом обращения с оружием.

Во время обысков по месту жительства у злоумышленников изъяли: мобильные телефоны; сим-карты; компьютерную технику; флэш-носители; банковские карточки.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и по ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению осуществляло Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.