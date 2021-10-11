Запасы угля на складах ГК ТЭС Украины за три дня существенно снизились

Запасы угля на складах ГК ТЭС Украины за три дня существенно снизились

Запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины за последние три дня снизились на 6,9% или 49,4 тыс. тонн, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Министерства энергетики, если на утро 8 октября 2021 года запасы на складах составляли 716 тыс. тонн, то к 11 октября они снизились до 666,6 тыс. тонн.

При этом расход 7 и 10 октября был практически на одном уровне (54,3 тыс. тонн и 54,5 тыс. тонн), тогда как поставка значительно снизилась (50,7 тыс. тонн и 36,6 тыс. тонн).

В целом, в течение первой декады октября расход угля ГК ТЭС Украины превысил его поставку на 11,9% (на 59,9 тыс. тонн).

Отметим, согласно утвержденному Минэнерго графику на складах ТЭС должно находиться 2,6 млн тонн угля. Таким образом, запасы отстают от плана в 3,9 раза.

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