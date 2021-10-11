Разумков рассказал, планирует ли присоединяться к другим фракциям в Раде

Внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, которого ранее отозвали с должности Председателя Верховной Рады, не планирует присоединяться к депутатским фракциям или группам в парламенте, сообщает Укринформ.

Об этом Разумков сказал в эфире телеканала "Прямий".

"Нет, таких предложений не было. Присоединяться к другим депутатским фракциям и группам я не планирую" , - отметил политик.

Напомним, народные депутаты на пленарном заседании в четверг, 7 октября, отозвали Дмитрия Разумкова с должности Председателя Верховной Рады.

Новым спикером Рады назначили Руслана Стефанчука.