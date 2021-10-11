Дуров назвал недооцененные и переоцененные вещи в жизни человека

Основатель запрещенной на сегодня в Украине социальной сети ВКонтакте Павел Дуров в честь своего 37-го дня рождения назвал три недооцененных и семь переоцененных вещей в жизни человека, сообщает УНИАН.

Среди недооцененных вещей он назвал:

сон - ведь он повышает иммунитет;

природа - ведь находясь на природе, мы чувствуем себя хорошо;

одиночество - она дает свободу для совершения духовных и интеллектуальных прорывов.

К переоцененным вещам Дуров отнес: