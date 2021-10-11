Дуров назвал недооцененные и переоцененные вещи в жизни человека
Основатель запрещенной на сегодня в Украине социальной сети ВКонтакте Павел Дуров в честь своего 37-го дня рождения назвал три недооцененных и семь переоцененных вещей в жизни человека, сообщает УНИАН.
Среди недооцененных вещей он назвал:
- сон - ведь он повышает иммунитет;
- природа - ведь находясь на природе, мы чувствуем себя хорошо;
- одиночество - она дает свободу для совершения духовных и интеллектуальных прорывов.
К переоцененным вещам Дуров отнес:
- большие города - они являются источниками загрязнения, преступности и шума;
- рестораны - по его мнению, это медленный и наименее эффективный способ питания. Он советует готовить дома, если вы действительно цените свое здоровье;
- жаркая погода - жара, как отметил Дуров, приводит к расслабленности, раку и быстрому старению;
- мода - бесконечное стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям - это дорогая и никому ненужная вещь;
- недвижимость - она ограничивает выбор и "является сомнительной инвестицией".
- соцсети - по мнению Дурова, это - непрерывный поток мусора, он загромождает умы и снижает уровень счастья человека;
- советы звезд - он призывает не следовать им, а полагаться на точную науку и мнение экспертов.