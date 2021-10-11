Дуров назвал недооцененные и переоцененные вещи в жизни человека

Дуров назвал недооцененные и переоцененные вещи в жизни человека

Основатель запрещенной на сегодня в Украине социальной сети ВКонтакте Павел Дуров в честь своего 37-го дня рождения назвал три недооцененных и семь переоцененных вещей в жизни человека, сообщает УНИАН.

Среди недооцененных вещей он назвал:

  • сон - ведь он повышает иммунитет;
  • природа - ведь находясь на природе, мы чувствуем себя хорошо;
  • одиночество - она дает свободу для совершения духовных и интеллектуальных прорывов.

К переоцененным вещам Дуров отнес:

  1. большие города - они являются источниками загрязнения, преступности и шума;
  2. рестораны - по его мнению, это медленный и наименее эффективный способ питания. Он советует готовить дома, если вы действительно цените свое здоровье;
  3. жаркая погода - жара, как отметил Дуров, приводит к расслабленности, раку и быстрому старению;
  4. мода - бесконечное стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям - это дорогая и никому ненужная вещь;
  5. недвижимость - она ограничивает выбор и "является сомнительной инвестицией".
  6. соцсети - по мнению Дурова, это - непрерывный поток мусора, он загромождает умы и снижает уровень счастья человека;
  7. советы звезд - он призывает не следовать им, а полагаться на точную науку и мнение экспертов.

Новости

analytics