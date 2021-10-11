ЕС расширит санкции против России
Евросоюз расширит персональные санкции против РФ. Все новые фигуранты санкционного списка работают в судебном секторе Крыма. Их имена обнародуют в официальном журнале ЕС, сообщает Корреспондент.
Власти Евросоюза включат в санкционный список еще восемь человек, действия которых подрывали территориальную целостность Украины. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"ЕС только что согласился добавить еще восемь человек за подрыв территориальной целостности Украины в свой список санкций. Все они в основном работают в судебном секторе Крыма. Имена в официальном журнале ЕС обнародуют позже сегодня. Теперь в списке будет 185 человек + 48 организаций", – рассказал журналист.