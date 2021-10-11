ЕС расширит санкции против России

Евросоюз расширит персональные санкции против РФ. Все новые фигуранты санкционного списка работают в судебном секторе Крыма. Их имена обнародуют в официальном журнале ЕС, сообщает Корреспондент.

Власти Евросоюза включат в санкционный список еще восемь человек, действия которых подрывали территориальную целостность Украины. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.