Подвозивший Полякова таксист изменил показания, признав ложь

Адвокат таксиста, в машине которого обнаружили бездыханное тело депутата Антона Полякова, заявил, что его подопечного избили в отделении за дачу ложных показаний, сообщает ТСН.

"Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле, ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет", — заявляет адвокат.

Впрочем, он заявляет, что со стороны правоохранителей все же были и другие нарушения, ведь вместо трех часов в отделении, он провел почти сутки, и это противоречит законодательству. К тому же, скрывали от адвоката, где его допрашивают и когда освободят. Но решили, что з полицией судиться не будут.

"Он обычный парень, и просто хочет жить", — добавил адвокат.

В то же время, адвокат подтверждает, что, по предыдущим показаниям, в машину умерший депутат сел в сознании, но почти сразу у него началась тошнота и будто судороги шеи. Поэтому водитель нарушил правила, чтобы доставить его в больницу. В это время его и остановила полиция, и пока депутату оказывали помощь правоохранители, таксист позвонил в скорую.