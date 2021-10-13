Что делать, если вы подавились, а рядом никого нет: шпаргалка от врачей

Каждый может подавиться. Если при этом поблизости не будет людей, это может закончиться трагедией. Поэтому стоит знать, как помочь себе самостоятельно, сообщает Clutch.

На своей странице в социальной сети специалисты Всеукраинского сообщества парамедиков рассказали, как самостоятельно себе помочь, если подавились.

Если вы подавились и сильно кашляете

Если кашляете-значит дышите! С помощью кашля организм сам пытается освободиться от крохи или капли, попавшей в дыхательные пути.

Ваша задача:

не сдерживать кашель и пытаться откашлять инородное тело.

нагнуться как можно ниже и кашлять активнее.

Если вы подавились и не можете кашлять и дышать

поставьте свой кулак на живот, чуть выше пупка;

прыгните кулаком на любую безопасную поверхность (без острых углов и стойку). Для этого подойдет: стул (как на видео), стол, тумбочка, спинка кресла, капот авто, спинка скамейки и тому подобное;

если рядом нет никакой поверхности, то попробуйте просто очень сильно ударить себя кулаком в живот.