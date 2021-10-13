Что делать, если вы подавились, а рядом никого нет: шпаргалка от врачей
Каждый может подавиться. Если при этом поблизости не будет людей, это может закончиться трагедией. Поэтому стоит знать, как помочь себе самостоятельно, сообщает Clutch.
На своей странице в социальной сети специалисты Всеукраинского сообщества парамедиков рассказали, как самостоятельно себе помочь, если подавились.
Если вы подавились и сильно кашляете
Если кашляете-значит дышите! С помощью кашля организм сам пытается освободиться от крохи или капли, попавшей в дыхательные пути.
Ваша задача:
- не сдерживать кашель и пытаться откашлять инородное тело.
- нагнуться как можно ниже и кашлять активнее.
Если вы подавились и не можете кашлять и дышать
- поставьте свой кулак на живот, чуть выше пупка;
- прыгните кулаком на любую безопасную поверхность (без острых углов и стойку). Для этого подойдет: стул (как на видео), стол, тумбочка, спинка кресла, капот авто, спинка скамейки и тому подобное;
- если рядом нет никакой поверхности, то попробуйте просто очень сильно ударить себя кулаком в живот.
"Почему именно через кулак следует надавливать на живот? Потому что он защищает ваш живот и ребра от травмы и делает давление более глубоким, а значит эффективным", - пояснили эксперты.