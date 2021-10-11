Укрзализныця возобновила рейсы в Европу
"Укрзализныця" возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами, сообщает Сегодня.
Об этом напомнили в пресс-службе компании.
Сейчас украинцы могут путешествовать в:
- Венгрию и Австрию: Киев – Будапешт – Вена;
- Словакию: Мукачево – Кошице, Чоп – Кошице, Чоп – Чиерна над Тисой;
- Польшу: Киев – Перемышль;
- Молдову: Одесса – Кишинев.
Отметим, что после полуторагодовалого перерыва, 10 октября, отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев – Перемышль.
Билеты за границу можно приобрести в железнодорожных кассах и на сайте "Укрзализныци".