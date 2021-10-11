Две области объявили ЧС из-за поставок газа бюджетным учреждениям

Закарпатская и Полтавская области объявили ситуацию с поставками газа бюджетным учреждениям чрезвычайной. Это позволит сократить процедуру закупки газа, рассказали в пресс-службах ОГА, сообщает РБК-Украина.

Как сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС определила положение с поставками газа в бюджетные и коммунальные учреждения чрезвычайной ситуацией.

"Теперь они по закону будут иметь возможность заключить договоры с "Нафтогазом" не по полной, а по сокращенной процедуре, которая продлится всего несколько дней" , - написал он в своем Telegram- канале.

Кроме того, комиссия ТЭБ и ЧС в Закарпатской области приняла решение считать ситуацию, сложившуюся в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021/2022 годов, чрезвычайной. Ее классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, поставщики, которые до роста цен выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива бюджетным учреждениям, отказываются это делать. Ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений на период отопительного сезона составляет около 25 млн кубометров.

В конце сентября Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины", Офис президента подписали Меморандум, согласно цена газа для бюджетных учреждений составил 16,39 гривен за кубометр.

"Однако Меморандум не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, которые используют природный газ для отопления и горячего водоснабжения. А поскольку почти все учреждения области имеют автономные котельные, они закупают топливо напрямую у поставщиков по индивидуальным договорам" , - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ должен урегулировать проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.

Автор: Александр Белоус