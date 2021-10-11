СБУ задержала топ-чиновника оккупационных властей Крыма

Служба безопасности Украины задержала гражданина РФ, который активно способствовал временной оккупации АР Крым. Он приехал на полуостров после его оккупации и отвечал за развитие инфраструктурной отрасли, в том числе для быстрой милитаризации Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По имеющимся данным, мужчина приехал из России для организации процесса развития важных инфраструктурных проектов. Ему пообещали повышение по службе.

По данным следствия, в 2014-2017 годах он работал руководителем незаконно созданных оккупантами структур на базе захваченных украинских предприятий.

Он активно способствовал незаконному захвату имущества украинских предприятий и их использованию для развития инфраструктуры полуострова, отметили в СБУ.

В частности, речь идет о перевозке грузов Черноморского флота Минобороны РФ.

В сентябре 2021 гражданину РФ сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией) УК Украины и направили обвинительное заключение в суд.