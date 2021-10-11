В Грузии прокомментировали возможность экстрадиции Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявляет, что против бывшего президента Михеила Саакашвили может быть возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. Также он исключил передачу бывшего грузинского президента Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

"Саакашвили придется провести в нашей тюрьме по приговору суда шесть лет. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вполне прямо заявила, что помилован он не будет" , - сказал Гарибашвили.

Он отметил, что передача Саакашвили Украине исключена.

"Во-первых, никто не просит передачи Саакашвили. После отбытия же приговора он может ехать в любую страну" , - сказал Гарибашвили.

Ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси.

В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.