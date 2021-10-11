Кто и на какие суммы финансирует "слуг": расследование

Журналисты Bihus.Info проанализировали финансовый отчет политической партии "Слуга народа" за 3 квартал 2020 года, который недавно был обнародован на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщает Бигус.инфо.

Анализ показал, что партию на миллионы гривен финансировали люди, которые об этом или не знали, или скорее не могли вносить столь большие суммы на партийный счет. Всего с физических лиц партия получила более 41000000 гривен в качестве пожертвований.

Четверть этих взносов сделали жители городка Нетишин, что в Хмельницкой области. Так, в партийном отчете указано, что почти 1,5 миллиона гривен взносов сделала Галина Скиженок. Женщина работает бухгалтером, вместе с мужем-столяром живет в обычной многоэтажке в Нетишине. Журналистам Скиженок заявила, что это ее личные накопления и вклад она делала, потому что ей так захотелось.

Еще почти два миллиона гривен на счета "Слуги народа" внес Виктор Гордеев. По словам соседей, мужчина занимается продажей рыбы на местном рынке. Во время разговора с журналистами Гордеев не сразу понял о каких средствах идет речь, но в результате подтвердил, что вклад делал лично. Происхождение значительной суммы человек не объяснил.

Миллион гривен "Слуге народа" в сентябре 2020-го пожертвовал Виталий Каленюк, зарегистрированный в Нетишине как ФЛП. Интересно, что уже в октябре 2020-го, во время местных выборов, мужчина был кандидатом в депутаты местного совета от "Европейской солидарности". В разговоре с журналистами Каленюк отрицал, что жертвовал средства "слугам", но уверял, что такие средства у него есть. На вопрос о нестандартном "политическом ходе", Каленюк заявил, что ушел от "ЕС", потому что "слуги" его в список пригласили.

Много взносов на счета партии делали и киевляне. Так, по почти 400 000 гривен внесли Мария Шилько и Василий Шилько – супруги пенсионеры из Киева. В разговоре с журналистами Мария Шилько отрицала, что делала подобную жертву, заявив, что у семьи таких средств просто нет.